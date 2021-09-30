Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı! Tablo çok vahim
Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmekten en çok korkulan takım olan Barcelona, şimdilerde adeta acınası bir halde. Lionel Messi'nin gidişinden sonra oyun gücü iyice düşen Barcelona, son olarak kendisine nazaran daha zayıf bir takım olan Benfica'ya 3-0 yenildi. İlk maçında evinde Bayern'den 3 yiyen Barcelona, grubundaki ikinci maçında 0 puanda ve -6 averajda. Bayern Münih, o karşılaşmada farkı artırabilecek pozisyonları cömertçe harcamıştı.
Barcelona, hem İspanya Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde dibe doğru gidiyor. Katalan devi, Şampiyonlar Ligi gruplarında şu anda averajı en kötü olan 2. takım. İlk sırada -7 ile Malmö var, ikinci sırada Barça yer alıyor.
İKİNCİ MAÇTA DA ÇÖKÜŞ
İlk maçta Bayern Münih'e evinde 3-0 kaybederken, etkisiz futbol ortaya koyan Katalanlar'a aynı tarifeyi Benfica da uyguladı.
LİG DE İYİ GİTMİYOR
Barcelona, ligde de iyi gitmiyor. Zayıf takımlar Granada ve Cadiz'le berabere kaldı. Bilbao'dan 1 puanı zor aldı. Özellikle Cadiz ve Granada maçlarındaki etkisiz futbol tepki çekti. Ronald Koeman'ın görevden alınması bekleniyor.
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