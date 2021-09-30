Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı! Tablo çok vahim

Barcelona, hem İspanya Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde dibe doğru gidiyor. Katalan devi, Şampiyonlar Ligi gruplarında şu anda averajı en kötü olan 2. takım. İlk sırada -7 ile Malmö var, ikinci sırada Barça yer alıyor.

İKİNCİ MAÇTA DA ÇÖKÜŞ

İlk maçta Bayern Münih'e evinde 3-0 kaybederken, etkisiz futbol ortaya koyan Katalanlar'a aynı tarifeyi Benfica da uyguladı.

LİG DE İYİ GİTMİYOR

Barcelona, ligde de iyi gitmiyor. Zayıf takımlar Granada ve Cadiz'le berabere kaldı. Bilbao'dan 1 puanı zor aldı. Özellikle Cadiz ve Granada maçlarındaki etkisiz futbol tepki çekti. Ronald Koeman'ın görevden alınması bekleniyor.

Haberler.com - Spor Haberleri