Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğini parçalayan tarihi itiraf! Kimse söyleyecek söz bulamadı - Haberler Spor
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Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğini parçalayan tarihi itiraf! Kimse söyleyecek söz bulamadı

Haberler.com - Spor
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Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğini parçalayan tarihi itiraf! Kimse söyleyecek söz bulamadı

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, büyük pişmanlık yaşıyor. Arjantinli yıldız milli maçlar için lige verilen arada Barcelona'ya gitti. Burada eski takım arkadaşları ve Xavi'yle yemekte buluşan Messi, PSG'ye uyum sağlayamadığını söylerken mutsuz olduğunu dile getirdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu sözleri sonrası takım arkadaşlarının oldukça üzüldüğü görüldü.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de umduğunu bulamadı. Arjantinli yıldız, Fransız ekibine uyum sağlayamazken Barcelona'dan arkadaşlarına dert yandı.

PSG'YE ADAPTE OLMAKTA ZORLANIYOR

El Confidencial'ın haberine göre Messi, Dünya Kupası elemeleri için lige verilen arada Barcelona'dan eski takım arkadaşları Busquets, Jordi Alba ve Xavi ile yemekte bir araya geldi. Arjantinli yıldız, eski arkadaşlarına PSG'ye adapte olmakta zorlandığını açık bir dille söyledi.

BARCELONA'YI ÖZLEDİM

Yemekteki sohbette Arjantinli yıldız farklı bir ülke ve takımlara uyum sağlamanın çok zor olduğundan bahsetti. Yemekte ayrıca Messi'nin arkadaşlarını ve Barcelona'yı özlediği de gözlemlendi.

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain, Lionel Messi, Barcelona, Spor, Haber

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