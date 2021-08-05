Messi ayrıldı mı? Messi Barcelona'dan ayrıldı mı? 2021 Messi neden ayrıldı? Resmi açıklama geldi mi?

Efsane futbolcu Messi Barcelona ile yeni sözleşme imzalamadı. Bunun ardından Messi ayrıldı mı, Messi kesin olarak takımdan ayrılacak mı merak edildi. Peki, Messi Barca'dan ayrılıyor mu? Messi, Barca'dan ayrıldı mı? Messi Barca'dan ayrılacak mı? Messi neden ayrılıyor? Resmi açıklama geldi mi? Messi takımdan ayrıldı mı? 2021 Messi yeni takımı belli mi? Messi ile ilgili son dakika haberleri sizlerle...

Barcelona'da bir devrin sonu! Yeni sözleşmeyi imzalamayan Messi takımdan ayrılıyor. Yeni sözleşme için bir araya gelen Messi ve Barcelona yetkililerinin görüşmesinde Katalan devi beklediğini alamadı. Arjantinli yıldızın, Katalan devinin projelerine inanmadığı ve beklediği teklifin geleceğine inanmamasından dolayı "Yeni sözleşmeyi imzalamayacağım" dediği öne sürüldü. Peki, Messi ayrıldı mı? Messi Barcelona'dan ayrıldı mı? Messi neden ayrıldı? Resmi açıklama geldi mi?

MESSİ AYRILDI MI?

Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler koptu. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

MESSİ NEDEN BARCELONA'DAN AYRILDI? NEDEN SÖZLEŞME İMZALAMADI?

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir" ifadeleri kullanıldı.

"BARCELONA, LEO MESSI İLE SÖZLEŞME YENİLEYEMEMEKTEDİR"

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Barcelona tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi, Katalan devinde çıktığı 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.

MESSİ'NİN YENİ TAKIMI NERESİ OLACAK?

Yapılan açıklamaya göre Messi takımdaki yeni sözleşmeyi imzalamamıştı. Bunun ardından Messi'nin yeni takımı neresi olacak merak edildi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Messi hangi takımda oynayacak, Messi hangi takıma transfer olacak henüz bilinmiyor.

Lionel Messi'nin yeni takımının PSG veya Manchester City olacağı yönünde iddialar mevcut. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şuanda Messi'nin hangi takıma transfer olacağı hakkında bilgi mevcut değil.

HAYATI BARCELONA'DA GEÇTİ

1 Temmuz 2000'de daha 13 yaşındayken Barcelona'ya imza atan Messi, kariyerinde hiç başka takımda oynamadı. 2005'te yükseldiği A Takım'da düzenli olarak forma giydi ve bir efsaneye dönüştü.