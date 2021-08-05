Messi ayrıldı mı? Messi Barcelona'dan ayrıldı mı? 2021 Messi neden ayrıldı? Resmi açıklama geldi mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Messi ayrıldı mı? Messi Barcelona'dan ayrıldı mı? 2021 Messi neden ayrıldı? Resmi açıklama geldi mi?

Messi ayrıldı mı? Messi Barcelona'dan ayrıldı mı? 2021 Messi neden ayrıldı? Resmi açıklama geldi mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Efsane futbolcu Messi Barcelona ile yeni sözleşme imzalamadı. Bunun ardından Messi ayrıldı mı, Messi kesin olarak takımdan ayrılacak mı merak edildi. Peki, Messi Barca'dan ayrılıyor mu? Messi, Barca'dan ayrıldı mı? Messi Barca'dan ayrılacak mı? Messi neden ayrılıyor? Resmi açıklama geldi mi? Messi takımdan ayrıldı mı? 2021 Messi yeni takımı belli mi? Messi ile ilgili son dakika haberleri sizlerle...

Barcelona'da bir devrin sonu! Yeni sözleşmeyi imzalamayan Messi takımdan ayrılıyor. Yeni sözleşme için bir araya gelen Messi ve Barcelona yetkililerinin görüşmesinde Katalan devi beklediğini alamadı. Arjantinli yıldızın, Katalan devinin projelerine inanmadığı ve beklediği teklifin geleceğine inanmamasından dolayı "Yeni sözleşmeyi imzalamayacağım" dediği öne sürüldü. Peki, Messi ayrıldı mı? Messi Barcelona'dan ayrıldı mı? Messi neden ayrıldı? Resmi açıklama geldi mi?

MESSİ AYRILDI MI?

Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler koptu. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

MESSİ NEDEN BARCELONA'DAN AYRILDI? NEDEN SÖZLEŞME İMZALAMADI?

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir" ifadeleri kullanıldı.

"BARCELONA, LEO MESSI İLE SÖZLEŞME YENİLEYEMEMEKTEDİR"

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Barcelona tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi, Katalan devinde çıktığı 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.

MESSİ'NİN YENİ TAKIMI NERESİ OLACAK?

Yapılan açıklamaya göre Messi takımdaki yeni sözleşmeyi imzalamamıştı. Bunun ardından Messi'nin yeni takımı neresi olacak merak edildi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Messi hangi takımda oynayacak, Messi hangi takıma transfer olacak henüz bilinmiyor.

Lionel Messi'nin yeni takımının PSG veya Manchester City olacağı yönünde iddialar mevcut. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şuanda Messi'nin hangi takıma transfer olacağı hakkında bilgi mevcut değil.

HAYATI BARCELONA'DA GEÇTİ

1 Temmuz 2000'de daha 13 yaşındayken Barcelona'ya imza atan Messi, kariyerinde hiç başka takımda oynamadı. 2005'te yükseldiği A Takım'da düzenli olarak forma giydi ve bir efsaneye dönüştü.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Seda Sayan Gülben Ergen
Spor Ali Koç Eda Erdem Alex Teixeira Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Messi ayrıldı mı? Messi Barcelona'dan ayrıldı mı? 2021 Messi neden ayrıldı? Resmi açıklama geldi mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 22:31:28. #1.16#

title