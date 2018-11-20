Mesleki Eğitimde Doğal Gaz Cihazları Üreten Sanayicilerle İş Birliği

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) ile yaptığı protokol kapsamında, 30 ildeki 30 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde "tesisat teknolojisi ve iklimlendirme" alanına ait atölye ve laboratuvarlar kurulacak. Sektör ile yapılacak işbirliği ile ayrıca bu okulların "tesisat teknolojisi ve iklimlendirme" alanından mezun olan öğrencilerin istihdamları sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitim alanında sektörle iş birliği ağını genişletiyor. Bu kapsamda, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) ile "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü imzaladı. Protokol, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve DOSİDER Başkanı Ömer Cihad Vardan tarafından imzalandı. İmza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve DOSİDER Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verilecek

İş birliği protokolü kapsamında, 30 ilde belirlenen 30 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "tesisat teknolojisi ve iklimlendirme" alanına ait eğitim amaçlı atölye ve laboratuvarlar DOSİDER tarafından kurulacak ve bu okulların "tesisat teknolojisi ve iklimlendirme" alanından mezun olan öğrencilerin istihdamları sağlanacak.

Ayrıca "tesisat teknolojisi ve iklimlendirme" alanında donatımı yapılan okullardaki öğretmenlere de sektör tarafından mesleki gelişim eğitimi verilecek.

Doğal gaz sektöründe hizmet veren DOSİDER'in, iç piyasada 7 milyar lira, ihracatta ise 1 milyar dolar büyüklüğü ile Türkiye ekonomisi için önemli bir aktör konumunda olduğu kaydedildi.