Meslek öğrenen kadınlardan Başkan Canpolat'a teşekkür

Haliliye Belediyesi tarafından açılan meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti. Aile bütçelerine katkılar sağlayan kadınların çocukları da merkezdeki kreşte yaşıtlarıyla eğlenceli vakitler geçiriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını devam ettiriyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan Süleymaniye Millet Evi de, kadınların meslek öğrendiği merkez haline geldi. Merkezde yürütülen kuaför, dikiş nakış, el sanatları kurslarına katılan kadınlar, uzman eğitmenlerden aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle meslek öğreniyor. Uygulamalı eğitimleri dikkatle takip eden kadınlar, her kursun sonunda açılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda da Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

Kadınlar kurslarda aile bütçesine katkı sağlayacak eğitimler alırken, çocukları da aynı merkezde bulunan kreşte eğlenceli vakitler geçiriyor. Çocuklar, yaşıtlarıyla hem oyunlar oynarken hem de eğitimler alıyor.

Kendilerine sunulan imkandan memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA