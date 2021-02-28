Meşe ağacından oyularak yapılan dede yadigarı tahıl silosuna gözü gibi bakıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Pıtıreli köyünde yaşayan Hüseyin Algül'e dedesinden miras kalan, meşe ağacından oyularak tek parça yapılan dev tahıl silosu ilgi görüyor.

Yaklaşık 1 ton tahıl kapasitesine sahip, çevresi 365, yüksekliği 170 ve eni 165 santimetre olan silo, dedesinden babasına, ondan da kendisine kaldı.

Algül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siloyu malzeme deposu olarak kullandığını söyledi.

Silonun ailesine 1915 yılında geldiğini bildiğini aktaran Algül, "Belki daha da öncesi vardır. Yağmur görmediği için ilk günkü gibi sağlam. Ben de en iyi şekilde korumaya çalışıyorum. Çocuklarıma bırakacağım ve iyi bakmaları için vasiyet edeceğim. Satın almak isteyenler oldu ama gönlüm elvermedi. Belki ileride bir müzeye bağışlarım. Böylesi büyük boyda, aynı şekilde yapılmış bir silo bölgemizde yok. Manevi değeri de çok büyük." dedi.

Algül, babasının bu mirasa gözü gibi bakmasını tembihlediğini anlattı.

Bu siloyu büyük bir değer olarak gördüğünü dile getiren Algül, "Tarihi değerleri korumayı seviyorum. Yine Çanakkale Savaşları zamanından kalma manda boynuzundan yapılmış at ve öküz arabası tekerlek yağlama yağdanlığına sahibim. Bunun yanında çok eski bir demir kösteği de saklıyorum. Yaşama sevincimi kaybetmiyorum. Bunun en büyük nedeni de tarihi değerlere olan sevgim. Umarım tüm bu değerler benden sonra daha yüzyıllarca korunur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama