Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
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Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklamada, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" demişti. Genç hentbolcuya bu açıklamalarının ardından sosyal medyada destek yağdı. Bu durum karşısında açıklama yapan Akpınar, "Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım" dedi.

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Bu olayın ardından birçok kurum, kuruluş ve kişi Merve'ye destek olmak için seferber oldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, "Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum" dedi.

"HADİSE'NİN BENİ PAYLAŞMASINA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Sanatçı Hadise'nin sosyal medya hesaplarından kendi videosunu paylaşmasına çok şaşırdığını dile getiren Merve Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hadise'nin paylaşmasına ben çok şaşırdım. Onun gibi çok takipçisi olan bir insan beni paylaştı. Kitap okumayı çok seviyorum ve kitap okumayı hiç bırakmayacağım. Sporun derslere engel olduğunu düşünen bazı şahıslar var; ben onların ön yargılarını ilerleyen zamanlarda yıkacağım."

SPOR CAMİASINDAN DESTEK YAĞDI

Merve Akpınar'a spor camiasından da destek yağdı. Genç hentbolcu için Türkiye'nin önde kulüplerinin yanı sıra futbolculardan da destek mesajı yağdı.

Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
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Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım - Haberler Spor
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