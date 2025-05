Mertens Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı? Mertens Galatasaray'a ne zaman gelmişti?

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens ile yollar ayrılacak. Peki, Mertens Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?

MERTENS GALATASARAY'DAN GİTTİ Mİ, AYRILDI MI?

A Spor'a konuşan Belçikalı yıldızın sözleri şöyle:

"Lucas'la aynı uçakta geldik. Tabii ki hayaller kuruyorduk gelirken. Şimdi baktığımız zaman mükemmel bir zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. 3 şampiyonluk, 5 kupa, çok mutlu arkadaşlıklar ve 3 senede hayal edemeyeceğim mükemel anlar yaşadık"

Geldiğimde 1 sene kalma planım vardı, hiçbir şekilde 3 sezon kalmayı düşünmüyordum. Bu sezon ocak ayına kadar her maçı oynadım, her antrenmanı yaptım ancak orada vücudumun daha farklı bir şekilde tepki verdiğini fark ettim. Tabii ki genç oyuncu olmakla daha yaşlı olmak arasında fark var olduğunu hissettim. Tabi bu normal, tüm oyuncuların başına gelen bir şey. Ancak muhteşem bir sezon geçirdim burada."

"Futbolcu olarak her zaman aynı performansları sergileyemiyorsunuz. Futbol dünyasında da her şey bir anda değişebiliyor; çok sevilen olurken, çok sevilmeyen oyuncu da olabiliyorsunuz. Ancak buradaki bıraktığım izi her zaman için ben kalbimde hayatımın sonuna kadar taşıyacağım."

"Victor Osimhen geldiğinde çok çok mutlu oldum. Herkes de "Victor'un neler yapabileceğini gördü sezon boyunca. Galatasaray'ın burada çok büyük bir iş başardığını düşünüyorum. Tam Icardi sakatlandığında Osimhen onun boşluğunu doldurdu ve sezon sonundaki sonucumuzu elde ettik."

Mertens'in lig bitiminden sor kararını açıklaması bekleniyor.

Mertens ile görüşmelere başlandığı 6 Ağustos 2022 tarihinde sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından duyurulmuştu.