"MERTCAN KADAYIF İLE ÇOCUKLARINIZA YEDİRMEDİĞİNİZ ÜRÜNÜ KİMSEYE YEDİRME"

2003 yılında Bursa'da kurulan Mertcan Kadayıf, 3000 m²'de 50-55 kişilik kadrosu bulunan Mertcan Kadayıf, müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

"ÜRÜN YELPAZEMİZİN ANA KONUSU KADAYIF."

Mertcan Kadayıf firma sahibi Sayın Mustafa Mercan "ürün yelpazemizin ana konusu kadayıf. Kadayıf ve unlu mamuller. Unlu mamullerde mantı, şekerpare, kalburabastı ve baklava çeşitlerimiz var. Bu tarz ürünlerle hizmet vermekteyiz. Sürekli ar-ge çalışması yapmaktayız. Ürünlerimizi geliştiriyoruz. Rakiplerimizi ve gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Maliyet düşürmek için yatırım çalışmaları yapıyoruz." Diye konuştu.

"50 KİŞİLİK BİR KADRO İLE 3000 M²' DE ÇALIŞIYORUZ."

Sayın Mustafa Mercan "50 kişilik bir kadro ile 3000 m²' de çalışıyoruz. En çok karşılaştığımız sıkıntı merdiven altı üretimler. Merdiven altı ile uğraşmaktan artık biz yorulduk. Sürekli koşturuyoruz ancak maalesef merdivenaltı ile başa çıkamıyoruz. Halkımızın bunu ayrıt etmesi lazım bizden daha ziyade. Halkımızın bizleri çok iyi tanıması ve bilmesi lazım." Diye ekledi.