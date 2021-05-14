SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız
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SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırızMustafa KÖPRÜLÜ İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde İstanbulspor'la oynayacağı Play-Off yarı final ilk maçına hazırlanan Altay'da Yardımcı Antrenör Mert Nobre, siyah-beyazlı takımın finallere hazır olduğunu dile getirdi.

SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız

Mustafa KÖPRÜLÜ İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde İstanbulspor'la oynayacağı Play-Off yarı final ilk maçına hazırlanan Altay'da Yardımcı Antrenör Mert Nobre, siyah-beyazlı takımın finallere hazır olduğunu dile getirdi. Play-Off bambaşka diyerek final maçlarının farklı geçeceğini ifade eden genç çalıştırıcı, Bizim takım tecrübeli takım ama sadece tecrübe yetmez. Şans ve hatalar var. Çok zorlu. İstanbulspor iyi takım, 3-4 senedir aynı sistemle, son 2 senede 1-2 oyuncu hariç aynı oyuncularla oynuyorlar. Ben inanıyorum. Bizim takım tam hazır dedi.

Futbolculuk döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayserispor ve Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığını, antrenör olarak aynı başarıyı Hatayspor'da gösterdiğini hatırlatan Mert Nobre, İnşallah bu sene Altay'da şampiyon olacağız. Bizim takımımız kaliteli. Normalde Play-Off'a kalmadan direkt çıkardık. Adana Demirspor ve Giresunspor çıktı ama bence bizim takımda çok iyi kadro var. Maalesef ilk 2 olmadı. Bir şansımız daha var. Yüzde 100 motivasyonla inşallah kupayı alıp şampiyon oluruz diye konuştu.

PAIXAO ÖNEMLİ BİR SİLAH

Altay'da üçüncü kez üst üste gol kralı olan Portekizli forvet Marco Paixao'nun kendileri için çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Yardımcı Antrenör Mert Nobre, Marco çok iyi bir golcü. Gençlerbirliği'nde oynarken ona karşı forma giydim. Tam bir golcü. Üç sene gol kralı oldu. Her yıl 20 golü aştı. Marco bizim büyük silahımız yorumu yaptı.

SÜPER LİG'DE HER ŞEY OLABİLİR

Süper Lig'de son haftaya girilirken, inanılmaz bir şampiyonluk yarışı yaşandığını dile getiren Mert Nobre, Son hafta her şey olabilir Süper Lig'de. İnanılmaz keyifli bir hafta geride kaldı. Şampiyon belli değil, her şey olabilir. Ligin aşağısı da aynı. Üç takım düştü ama 1 tane belli değil. Gençlerbirliği, Kayserispor var aşağıda. Bu sene bambaşka bir sene. Çok maç oynandı, pandemi var. Belki büyük sürpriz olur. Galatasaray inanılmaz iş yaptı. Diğer tarafta Fenerbahçe ve Beşiktaş geçen hafta kötüydü, özellikle Fenerbahçe. Beşiktaş birinci ama Göztepe maçı zor maç. Her şey olabilir son dakikada şeklinde konuştu.

SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız
SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız
SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız
SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız
SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız
SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız
SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız
SPOR Mert Nobre Play-Off'a hazırız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Foto muhabirlerine çirkin saldırı
Foto muhabirlerine çirkin saldırı
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