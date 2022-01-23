Mert Nobre: "İnşallah milli aradan sonra daha iyi olacağız" - Haberler Spor
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Mert Nobre: "İnşallah milli aradan sonra daha iyi olacağız"

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Spor

- Mert Nobre: "İnşallah milli aradan sonra daha iyi olacağız" Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, Konyaspor'la oynanan maçta daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu ama kırmızı kart ve penaltının her şeyi değiştirdiğini söyledi.

- Mert Nobre : "İnşallah milli aradan sonra daha iyi olacağız"

İZMİR - Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, Konyaspor'la oynanan maçta daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu ama kırmızı kart ve penaltının her şeyi değiştirdiğini söyledi. Nobre, "İnşallah milli aradan sonra daha iyi olacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, açıklamalarda bulundu.

Mert Nobre, "Biz bu maçta daha iyi oynayan taraftık ama kazanamadık. Bizim için 3 puan çok önemliydi ama maalesef 1 kırmızı kart ve 1 penaltı her şeyi değiştirdi. 65. dakikaya kadar iyi oynadık. Çok çalıştık ama maalesef sonuç gelmedi. Şimdi bir milli ara var. İnşallah bu arada daha iyi olacağız. Takımın başında üçüncü maçım ve bugün daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah diğer maçımızda ilk galibiyetimizi almak istiyorum" dedi.

Mert Nobre: İnşallah milli aradan sonra daha iyi olacağız

Mert Nobre: İnşallah milli aradan sonra daha iyi olacağız

Mert Nobre: İnşallah milli aradan sonra daha iyi olacağız

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Spor Haberleri

Mert Nobre, Konyaspor, Altay, Milli, Spor, Haber

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