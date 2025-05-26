Mert Müldür neden kırmızı kart gördü? Kırmızı kart doğru mu, yanlış mı - HAKEM GÖRÜŞLERİ!

Mert Müldür neden kırmızı kart gördü? Kırmızı kart doğru mu, yanlış mı - HAKEM GÖRÜŞLERİ!
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Peki, Mert Müldür neden kırmızı kart gördü? Kırmızı kart doğru mu, yanlış mı - HAKEM GÖRÜŞLERİ!

38.dakikada Fenerbahçe'de Mert Müldür, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mert Müldür neden kırmızı kart gördü? Kırmızı kart doğru mu, yanlış mı?

ATAKAŞ HATAYSPOR – FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA

Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan Fenerbahçe, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Hatayspor'a konuk olacak. Müsabaka, 26 Mayıs'ta gerçekleşecek. Fenerbahçe, 81 puanla ligin ikinci sırasında bulunuyor. Hatayspor ise 23 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

MERT MÜLDÜR NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

27' Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü atıyor. Savunmadan çıkarken Amrabat, Abdülkadir Parmak'tan aldığı topu ceza yayına kadar taşıdı ve sağ ayağının üstüyle şutunu gönderdi. Kaleci Bekaj topu sektirdi, dönen topu En Nesyri önünde buldu.

38.dakikada Mert, ceza sahasına yakın noktada rakibine faul yaptı. Fenerbahçe'de Mert Müldür, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç ile ilgili hakem görüşleri:

Mert Müldür neden kırmızı kart gördü? Kırmızı kart doğru mu, yanlış mı - HAKEM GÖRÜŞLERİ!

Mert Müldür neden kırmızı kart gördü? Kırmızı kart doğru mu, yanlış mı - HAKEM GÖRÜŞLERİ!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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