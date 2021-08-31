Mert Müldür: "2 maçta 6 puan almalıyız"

- Mert Müldür: "2 maçta 6 puan almalıyız" A Milli futbolcu Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda maçı öncesi oynanacak 2 maçtan 6 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

- Mert Müldür: "2 maçta 6 puan almalıyız"

İSTANBUL - A Milli futbolcu Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda maçı öncesi oynanacak 2 maçtan 6 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Mert Müldür, yarın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Karadağ maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın önemli bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayan Mert, "3 puan almamız gereken bir maç. Deplasmanda da 3 puanı alıp Hollanda maçında çok motive oynamak istiyoruz" diye konuştu.

Ay-yıldızlı oyuncu, EURO 2020'nin ardından takımın durumunun sorulması üzerine, "Biz oyuncular olarak o sayfayı kapatmış durumdayız, önümüze bakmak zorundayız. Hep birlikte mutlu günleri yaşamak istiyoruz. Bunları geride bırakıp, önümüzdeki maça konsantre olmamız lazım" cevabını verdi.

"2 maçta 6 puan almalıyız"

"Benim de diğer oyuncular gibi hedefim Avrupa'da oynamaktı" cümlelerine yer veren Mert Müldür, şöyle devam etti:

"Şu an milli takımdayız, maçlara konsantreyiz. Başka bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Bu 3 maçı düşünüyoruz şu an. Karşımızda kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. 3 çok önemli maçımız var. 2 maçta 6 puan almalıyız ki Hollanda karşısına motivasyonlu çıkalım. Çok büyük avantaj elde etmiş olacağız. Bu bizim hedefimiz. Diğer kamplar için de çok çok işimize yarayacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı