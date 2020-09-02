Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Macaristan karşısında sahada olacak A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Macaristan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, yarın sahaya süreceği kadro hakkında ipuçları verirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferleri Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın sahada olacağını söyledi.

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Şenol Güneş ise kadroya süreceği kadro hakkında konuştu. "Bazı genç ve yeni arkadaşlarımıza görev vereceğim. Takımın genel durumunu bilmiyoruz. Kısa süre içerisinde eldeki oyuncuların durumunu değerlendirerek, geçmiş iskeleti de değerlendireceğiz. Kadroyla ilgili genel kanaatim var ama bugün bir daha göreceğiz. Son kararı vereceğiz" diyen çalıştırıcı Türkiye'nin iki büyük takımına giden Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın da sahada olacağını vurguladı.

Güneş, Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan ile Galatasaray'ın yolunu tutan Emre için "Mert Hakan ve Emre Kılınç, yarın sahada olacaklar" ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY'A YANIT VERDİ

Rıza Çalımbay'ın "Sivasspor'dan da birileri olması lazımdı" eleştirisine yanıt veren Şenol Güneş, "Rıza Hoca'yı sever sayarım. Kardeşim olarak görürüm. Görüşlerini söyleyecektir. Bu kamp döneminde görüşemedik ama pandemi döneminde konuştuk, görüştük. O zaman da olumlu eleştirileri vardı. İddialı bir takımdı. Kadronun darlığı nedeniyle geri düştü. Bu eleştirileri yapacak. Katılmamakla beraber yapacak. Sivasspor bu başarıyı elde etti. Ben de Rıza Hoca ve Sivasspor ile gurur duyuyorum. Kıt imkanlarıyla en başarılı takımlardan bir tanesi oldu. Maçı buraya alarak ödül verdiğimizi düşünüyorum. Maalesef, pandeminin artması nedeniyle seyircisiz oynayacağız. Bu yüzden üzüntülüyüz. Sivasspor'dan 5 oyuncu ile görüşmüştüm. Mert Hakan, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi ve bir de Caner vardı galiba. Şu anda takım içerisinde 2 tanesi bizimle beraber. Sivas'ta oynarken aldım onları, düşünüyordum. İkisi de transfer oldu. Sivasspor'dan oyuncu almadık demek doğru değil. Bugün itibariyle Sivasspor'dan ayrıldı ama bu, Rıza Hoca'nın, yönetimin, başkanın, Sivasspor'un başarısıdır. Sol taraf için Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi'yi düşünüyorduk. Genelleme yaptığı için, başka oyuncu var mı bilmiyorum. Bize isim söylerse biz onu dinleriz. Kulağımız herkese açık. Bir tercih yaptığımızda hiçbir ön şart, olumsuzluk yok. Herkesin bize söyleyecekleri her oyuncuyu değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

"6-7 ULUSLARARASI OYUNCULARI VAR"

Macaristan'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncularla ilgili gelen soruya Milli Takım Hocası, "Koronavirüsle ilgili olumsuzluk yok, testler negatif çıktı. Bizimle olması muhtemel bazı oyuncular yok, bazı oyuncuları evraklar nedeniyle alamadık. Milli takımda seçim hakkı var. Kimin eksik olduğundan çok eldeki oyuncuların verimi önemli. Eldeki oyunculardan en iyisini almayı umuyoruz. Sezon başı olarak performansların ne olduğunu göremiyoruz veya bazılarını eksik görüyoruz. En iyisini oynatmaya çalışacağız. Bizim ligler başlamadı, Macar ligi 3. haftasındayız. Onlar eksik oyuncularını Fehervar ve Ferençvaroş'tan aldılar. Ferençvaroş, Celtic'i elemiş bir takım. 6-7 oyuncuları uluslararası deneyime sahip. Bir eksik göremiyorum. Gulacsi, Orban, Nagy, Szalai, Sallai ve orta sahada Szoboszlai var. Bunlar çok iyi oyuncular. Form grafikleri nedir, nasıldır bilemiyorum. Ne bizde, ne onlarda eksik yok. Kıran kırana kazanmak için oynayacaklar. Biz de öyle oynayacağız" cevabını verdi.

"ÇALHANOĞLU DAHA DA GÜÇLÜ VE ETKİLİ"

İtalya'da yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu için de görüş belirten Şenol Güneş, "Hakan, uluslararası değeri olan ve marka değeri yüksek olan Milan'da oynuyor. Yetenekleri belli. Biz ondan memnunuz. Şikayetimiz olmadı. Oyuncu kabiliyeti, verim ve karakter olarak çok önemli bir oyuncu. Kaptanlardan bir tanesi. Tecrübesiyle, oyun kalitesiyle, oyun görüşüyle takım katkı yapan bir oyuncu. Bütün oyuncularımız değerli, farklı kılan kendileri. Bütünün parçaları ve bütün parçalar önemli. Bugün de aynı şeyleri düşünüyoruz. Oynadığı veya oynamadığı zaman da en değerli oyunculardan bir tanesi. Pandemi sonrası daha da güçlü ve etkili oldu. Mevki olarak forvet arkasında daha başarılı. Zaman zaman takımın ve maçın önemine göre, sol açıkta da sağ açıkta da oynatıldığı oldu. En ideal yeri forvet arkası. Topu iyi kullanan, iyi vurabilen, atan, attıran ve duran topları kullanan bir oyuncu. Anlatmaya gerek yok. Ona da, bütün oyunculara da başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamasına devam etti.

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ KORONAVİRÜS"

Şenol Güneş, "Şu anda en büyük rakibimiz pandemi. Hep birlikte koronavirüse karşı takım olmalıyız. Bir kişinin veya bir ülkenin virüsü yenmesi yeterli değil. Dünya, global bir dünya. Hepimiz dikkatli olalım. Görünmeyen ama en büyük rakibimiz olan koronavirüsü, el ele verip, insanlık olarak virüsü yenmemiz gerekiyor" diyerek konuşmasını noktaladı.