ABD-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı

ABD ve İran arasında tarihi görüşme! İran'dan dikkat çeken ilk yorum
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

Mert Hakan Yandaş neden TFF binasına gitti?

Mert Hakan Yandaş neden TFF binasına gitti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, saha dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Mert Hakan Yandaş neden TFF binasına gitti?

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın TFF'nin Riva Tesisleri'nde yöneticilerle çay içtiği bir fotoğrafı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar olaya büyük tepki gösterirken, "Mert Hakan'ın orada ne işi var?" şeklinde binlerce yorum yapıldı. Peki, Mert Hakan Yandaş neden TFF binasına gitti?

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN TFF BİNASINA GİTTİ?

Son oynanan Galatasaray derbisinde de kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Yandaş'ın TFF tesislerinde yöneticilerle çay içmesi sosyal medyada başta Galatasaraylılar olmak üzere rakip takım taraftarlarının tepkisine neden oldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar olaya büyük tepki gösterirken, "Mert Hakan'ın orada ne işi var?" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

Yandaş'ın Riva'da bulunan TFF binasında TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Murat Şahin'in odasında görüntülendiği fotoğrafa Oda TV ulaştı. Fotoğrafta Yandaş'ın aralarında TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve Protokol Sorumlusu Haydar Terzioğlu'nun da bulunduğu yöneticilerle oturduğu ve beraber çay içtiği görülüyor.

İşte o kare;

Mert Hakan Yandaş neden TFF binasına gitti?

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.