Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın TFF'nin Riva Tesisleri'nde yöneticilerle çay içtiği bir fotoğrafı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar olaya büyük tepki gösterirken, "Mert Hakan'ın orada ne işi var?" şeklinde binlerce yorum yapıldı. Peki, Mert Hakan Yandaş neden TFF binasına gitti?

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN TFF BİNASINA GİTTİ?

Son oynanan Galatasaray derbisinde de kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Yandaş'ın TFF tesislerinde yöneticilerle çay içmesi sosyal medyada başta Galatasaraylılar olmak üzere rakip takım taraftarlarının tepkisine neden oldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar olaya büyük tepki gösterirken, "Mert Hakan'ın orada ne işi var?" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

Yandaş'ın Riva'da bulunan TFF binasında TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Murat Şahin'in odasında görüntülendiği fotoğrafa Oda TV ulaştı. Fotoğrafta Yandaş'ın aralarında TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve Protokol Sorumlusu Haydar Terzioğlu'nun da bulunduğu yöneticilerle oturduğu ve beraber çay içtiği görülüyor.

İşte o kare;