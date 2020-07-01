Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi Transferin öne çıkan ismi Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Sivasspor'un bir diğer yıldızı Emre Kılınç ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Mert Hakan Yandaş transferinde istediğini alamayan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un bir diğer yıldızıyla anlaştı. Gelecek sezon için sözleşmesi biten yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Sivas ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç ile el sıkıştı. Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

FLORYA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Emre 2013 yılında Boluspor forması giyerken Galatasaray'ın dikkatini çekmişti. Sarı-kırmızılı kulüp ile kırmızı-beyazlı ekip Emre'nin transferi için el sıkışmış ancak Boluspor'un 50 bin lira daha istemesi üzerine Cimbom, milli oyuncudan vazgeçmişti.

İSTANBUL'DA OYNAYACAK

Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila, "Emre Kılınç kesin olarak İstanbul'da bir kulüpte oynayacak. Biz bir karar verdik ancak bunu maçlar bitince açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Bu sezon Sivasspor formasıyla 26 maçta görev alan kanat oyuncusu 8 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.