Mersin Ticaret Borsası
24.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:42
Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 1,90 liradan işlem gördü.
Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 1,90 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|1,77
|1,90
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,20
|9,98
|İrmik
|Kg
|4,00
|4,00
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,75
|3,73
|Fasulye (paketli)
|Kg
|8,70
|11,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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