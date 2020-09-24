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Mersin Ticaret Borsası

24.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:42
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 1,90 liradan işlem gördü.

Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 1,90 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık) Kg 1,77 1,90
Pirinç (paketli) Kg 3,20 9,98
İrmik Kg 4,00 4,00
Bulgur (paketli) Kg 2,75 3,73
Fasulye (paketli) Kg 8,70 11,85

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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