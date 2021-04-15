MERSİN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YOLDA YÜRÜYEN KADINA DEHŞETİ YAŞATTIĞI ANLAR
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MERSİN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YOLDA YÜRÜYEN KADINA DEHŞETİ YAŞATTIĞI ANLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de taksi şoförünün, takip ettiği kadına aracıyla çarpıp yere düşürdükten sonra tartışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MERSİN'de taksi şoförünün, takip ettiği kadına aracıyla çarpıp yere düşürdükten sonra tartışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi'nde meydana geldiği iddia edilen olayda, taksi şoförü, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanında aracıyla ilerledi. Bir anda aracıyla kadının önünü kesen taksi şoförü çarparak düşmesine neden oldu. Taksi şoförü, kadının çığlıkları üzerine aracından inerek yanına gitti. Bir süre taksi şoförü ile tartışan kadın bağırarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

MERSİN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YOLDA YÜRÜYEN KADINA DEHŞETİ YAŞATTIĞI ANLAR
MERSİN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YOLDA YÜRÜYEN KADINA DEHŞETİ YAŞATTIĞI ANLAR
MERSİN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YOLDA YÜRÜYEN KADINA DEHŞETİ YAŞATTIĞI ANLAR
MERSİN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YOLDA YÜRÜYEN KADINA DEHŞETİ YAŞATTIĞI ANLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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