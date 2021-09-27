Mersin itfaiyesi, 8 ayda 15 bin 993 görevi yerine getirdi - Haberler
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Mersin itfaiyesi, 8 ayda 15 bin 993 görevi yerine getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin itfaiyesi, 8 ayda 15 bin 993 görevi yerine getirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin, 2021 yılının ilk 8 ayında 586 kişilik kadrosuyla 15 bin 993 görevi tamamladığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin, 2021 yılının ilk 8 ayında 586 kişilik kadrosuyla 15 bin 993 görevi tamamladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, 1 merkez, 13 ilçe grup amirliği ile 16 itfaiye istasyonu olmak üzere 30 noktada, toplam 586 personel ve 105 araçla görev yapıyor. İtfaiye Dairesinin 2021'in ilk 8 ayında tamamladığı görevlerin 4 bin 477'sini yangın müdahalesi, 3 bin 910'unu intihar, trafik kazası ve sel gibi olaylardaki kurtarma operasyonları, 5 bin 26'sını eğitim ve tatbikat oluştururken, 2 bin 580 bina ve iş yerine itfaiye ekipleri tarafından uygunluk raporu verildi.

Afet zamanlarında tek yürek oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarında tüm birimleriyle seferber olmuş ve kentteki yangınların söndürülmesiyle birlikte ekiplerini Muğla ve Antalya'ya destek için göndermişti. Manavgat ve Muğla'da başlayan yangınlara 8 itfaiye personeli 3 itfaiye aracı ile müdahalede bulunan ekipler, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi için de kısa sürede bölgeye ulaşarak, 6 personel ve 2 araçla canla başla görev aldı.

Büyükşehir itfaiyesi, son olarak Tunceli'de çıkan orman yangınına 3 personel ve 1 araçla destekte bulundu. Araç filosunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir itfaiyesi, kısa süre önce ihalesini gerçekleştirdiği 20 itfaiye aracını bünyesine kattı.

Hem Büyükşehir Belediyesi personelinin hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek personelin eğitim alacağı Ata Eğitim Merkezi'nin alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yangın Eğitim ve Katılım Sertifikasının da verilmesi amaçlanan merkez için ihale süreci başlatıldı.

3 istasyon daha açılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, olaylara daha kısa sürede müdahale edebilmek için 3 istasyon daha açıyor. Ayrıca 20 adet daha itfaiye aracını bünyesine kazandıracak. Çamlıbel'e sualtı ve su üstü kurtarma istasyonu ile Tömük, Tarsus ve Büyükeceli'ye de yeni istasyonlar açılması planlanıyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine arama kurtarma görevlerinde hem ekip arkadaşı hem de can yoldaşı olan 3 arama kurtarma köpeği ile belediye bünyesinde görev alan köpek eğitmenleri, 2021 yılında Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitim alarak, sertifika almaya hak kazandı. - MERSİN

Mersin itfaiyesi, 8 ayda 15 bin 993 görevi yerine getirdi

Mersin itfaiyesi, 8 ayda 15 bin 993 görevi yerine getirdi

Mersin itfaiyesi, 8 ayda 15 bin 993 görevi yerine getirdi

Mersin itfaiyesi, 8 ayda 15 bin 993 görevi yerine getirdi

Mersin itfaiyesi, 8 ayda 15 bin 993 görevi yerine getirdi

Mersin itfaiyesi, 8 ayda 15 bin 993 görevi yerine getirdi

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