Mersin'de Üniversitelerde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı

19.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:28

Mersin'de Üniversitelerde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Mersin Valisi Ali İhsan Su, başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Toros Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Veli Köroğlu ile Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Oğuz Kaymaz ile İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hacı Ahmet Turgut katıldı.

Üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş önlemlerinin ele alındığı toplantıda, öğrencilerin üniversitelerde huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için alınan tedbirler ve ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde çalışması konuları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Turgut tarafından üniversitelerde alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili sunumun yapıldı.

Kaynak: AA