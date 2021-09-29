Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

AA / Derviş Çömez - Haberler | Ekonomi
Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan turfanda kivi dalında 8 liradan alıcı buluyor.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan turfanda kivi dalında 8 liradan alıcı buluyor.

İlçede alternatif ürün olarak ekilen kivide, yüksek verim beklentisi ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, gazetecilere, Erdemli'de kivi üretiminin 800 dekarlık alanda yapıldığını belirtti.

Kivinin ilçedeki üreticilere gelir getirdiğini ifade eden Şahin, bu meyvenin yetiştirilmesinin son yıllarda arttığını kaydetti.

İlçedeki bir üreticinin Ukrayna'ya kivi gönderdiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Üreticimiz 2017 yılında dikim yapacağında diğer üreticiler 'burada kivi olmaz boşuna masraf yapma' diyerek dikimi yapmaması gerektiğini söylediler. Üreticimiz kimseyi dinlemedi riske girdi ve dikimi yaptı. Geçen yıl dönüme 4 ton mahsul aldı, bu yıl ise dönüme 5 ile 6 ton ürün almayı hedefliyor. Burada kivi olmaz denilen yerde kiviyi yetiştirdi ve o kivileri de ilgili fabrikada işledikten sonra Ukrayna'ya gönderiyor. Yurt içindeki fiyatı ise 8 liradır. İmkansızı başararak standartların üzerinde kivi üretimi yapan çiftçimizi kutluyoruz."

Kivi üreticisi Celalettin Sarı da geçmişte sebze üretimi yaptığı tarlasına kivi dikerek alternatif ürüne yöneldiğini belirtti.

Verim ve satışlardan memnun olduğuna değinen Sarı, şunları söyledi:

"Diğer sebze yetiştiriciliğine göre masrafı ve bakımı az olan kividen kazanç elde ettim. Diğer çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. 'Burada kivi yetişmez' diyenlerin aksine yetiştirdim ve o kivilerin tamamını da Ukrayna'ya gönderiyorum. İmkansızı 830 rakımda başardım. Ürettiğim kiviyi bu yıl dalında 8 liradan satarak iyi gelir elde ettim."

Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

AA / Derviş Çömez - Ekonomi Haberleri
Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 liradan satılıyor

Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 liradan satılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Donald Trump Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Şafak Sezer Bülent Ersoy
Spor Muslera Balotelli Salih Uçan Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Antonio Guterres Aziz Sancar Mustafa Varank Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:34:52. #1.12#