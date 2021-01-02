Mersin'de seralarda domates hasadı sürüyor
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Mersin'de seralarda domates hasadı sürüyor

02.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:35
Mersin'de seralarda domates hasadı sürüyor

Mersin'de domates üreticileri ve tarım işçileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da hasat için seraların yolunu tutuyor.

Mersin'de domates üreticileri ve tarım işçileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da hasat için seraların yolunu tutuyor.

Kentin önemli yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Erdemli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ve tarım işçileri, seralarda hasat mesaisi yapıyor.

Maske ve eldiven kullanarak önlemlerini alan işçiler, seralardan topladıkları domatesleri özenle kasalara yerleştiriyor.

Üreticiler, tedarik zincirinin aksamaması için piyasaya sunduğu domateslerin kilogramını 3-3,5 liradan satıyor.

Çiftçi Fatma Arslan, gazetecilere, tedarik zincirinin kısıtlamada da aksamaması için özel izinle üretim yaptıklarını belirterek, "Pandemi döneminde kurallara uyarak bağımızda-bahçemizde çalışıyoruz. Daha rahat üretim yapmak için bu virüsün sona ermesini temenni ediyoruz." dedi.

Ali İhsan Arslan da domatesin her dönem rağbet gördüğünü ifade ederek, "Eylül ayında başladığımız domates yetiştirmeye ocak ayında da devam ediyoruz. Pandemi sürecinde üretim ve tüketimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. İnsanlarımız, sağlıklı bir şekilde ürettiğimiz ürünleri tüketmeye devam edebilsinler diye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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