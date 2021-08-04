Mersin'de, Kaliforniya biberinin deneme üretiminde başarılı sonuç alındı
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Mersin'de, Kaliforniya biberinin deneme üretiminde başarılı sonuç alındı

Mersin'de, Kaliforniya biberinin deneme üretiminde başarılı sonuç alındı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, deneme amaçlı üretimi yapılan Kaliforniya biberinin hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, deneme amaçlı üretimi yapılan Kaliforniya biberinin hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, denemek üzere Kayacı Mahallesi'nde bir dekar alana ekilen Kaliforniya biberinin hasadına katıldı.

Şahin, gazetecilere, Kaliforniya biberinin üretimini ilçedeki çiftçilere önerdiklerini söyledi.

Bu ürünü büyükşehirlere gönderdiklerini dile getiren Şahin, "Hasadını yaptığımız Kaliforniya biberinin kırmızı olanının kilogramı 8 liradan, sarı renklisi ise 13 liradan alıcı buluyor. Bir tanesi ortalama 350 gram gelmektedir. Kök başına da 3-3,5 kilogram verimi vardır. Getirisi çok iyi olan bu ürünü bölgemiz çiftçisine tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Üretici Sedef Uslu da ilk denedikleri üründen iyi verim aldıklarını kaydetti.

Mersin'de, Kaliforniya biberinin deneme üretiminde başarılı sonuç alındı
Mersin'de, Kaliforniya biberinin deneme üretiminde başarılı sonuç alındı
Mersin'de, Kaliforniya biberinin deneme üretiminde başarılı sonuç alındı
Mersin'de, Kaliforniya biberinin deneme üretiminde başarılı sonuç alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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