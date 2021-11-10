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Mersin'de incir sezonu 8 lirayla kapattı

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Mersin'de incir sezonu 8 lirayla kapattı

Mersin'in Mut ilçesinde incir sezonu 8 lirayla kapattı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde incir sezonu 8 lirayla kapattı.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, incir üretiminde önemli bir gelire sahip olan ilçenin kaliteli incirinin Türkiye'nin dört bir tarafına pazarlandığını söyledi. Bayır, "Mut inciri deyince ilk akla gelen tadı, lezzeti ve aromasıdır. İlçede kayıtlı 5 bin dekar alanda yaklaşık 10 bin ton incir üretimi yapılmakta. Bu yıl ise rekolte 10 bin tonu aştı" dedi.

Bayır, Mut incirinin bu yıl 20 lirayla başladığı sezonu 8 lirayla kapattığını belirterek, "Türkiye'de piyasaya en erken incir sunabilen Mut ilçesinden yaklaşık iki bin aile, incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürmekte. Her yıl hasadın sonuna doğru 1 liraya düşen incir fiyatları bu yıl 8 lirayla sezonu kapattı. Kuru incirin kilosu ise 35-40 lirayı buluyor. Bu yıl incir üreticisi emeğinin karşılığını fazlasıyla aldı" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de incir sezonu 8 lirayla kapattı

Mersin'de incir sezonu 8 lirayla kapattı

Mersin'de incir sezonu 8 lirayla kapattı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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