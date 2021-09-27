Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu - Haberler
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Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu Taşucu'nda bulunan Yurt-Kur Taşucu kız öğrenci yurdunun zemin etüdünde sorun olduğu için tadilat bitimine kadar kapatılmasına karar verilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı kız öğrencilerin mağdur olmaması için Kapızlı'daki 23 Nisan...

MERSİN (İHA) - Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu

Taşucu'nda bulunan Yurt-Kur Taşucu kız öğrenci yurdunun zemin etüdünde sorun olduğu için tadilat bitimine kadar kapatılmasına karar verilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı kız öğrencilerin mağdur olmaması için Kapızlı'daki 23 Nisan Gençlik Kampını, kız öğrenci yurdu olarak hizmete açacak

MERSİN - Mersin'in Silifke ve Taşucu'nda ki Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören kız öğrenciler için Taşucu'nda bulunan Yurt-Kur Taşucu kız öğrenci yurdunun yapılan incelemeler sonucunda zemin etüdünde sorun olduğu için tadilat bitimine kadar kapatılmasına karar verilirken Gençlik ve Spor Bakanlığı kız öğrencilerin mağdur olmaması için bu yıl Silifke Elçesine bağlı Kapızlı'daki 23 Nisan Gençlik Kampını kız öğrenci yurdu olarak hizmete açacak.

Taşucu'nda bulunan ve 5 yıldızlı otel statüsündeki Yurt-Kur Taşucu kız öğrenci yurdunun yapılan zemin etütleri sonrası kullanılmayacağı bildirildi. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı Silifke ilçesindeki denize sıfır beş yıldızlı statüsündeki 23 Nisan Gençlik Kampını hizmete açarak kız öğrencilerinin hizmetine sunacağı öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 23 Nisan Gençlik Kampının kız öğrenci yurdu olarak kullanılması için Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne gerekli yazıyı gönderdiği bildirildi.

23 Nisan Gençlik kampında düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu ve kısa süre içerisinde öğrenci kabulüne başlayacağı bildirildi.

Kız öğrencilerin denize sıfır beş yıldızlı statüdeki 23 Nisan Gençlik Kampında öğrenim göreceklerini belirten AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, "Güzel ilçemiz Silifke'de bulunan kız öğrenci yurdunun tadilata alınmasından dolayı yurtlarda problem yaşanabileceği söylenmişti. Ama devletimiz sağ olsun kısa sürede Kapızlı mevkiinde bulunan tesislerimizde kız öğrencilerimiz için belirli bir kontenjan ayarlamıştır. Konaklama sorunu anında çözüm bularak öğrencilerimizin yüzünü güldürmüştür. Bundan dolayı Lütfi Elvan bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, milletvekillerimize, valimize, il gençlik spor müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Yurtlarımız otel konforundaydı, burada da tahsil edilen yurtlar da denize yakın, deniz kenarında. Kız öğrencilerimizin rahat ve güvenilir bir şekilde konaklayabileceği eğitim hayatlarını sürdürebileceği bir barınma alanı olacak. Onlar da geldiklerinde bizim bu sevincimiz gibi sevinçli yüzlerini görmüş olacağız. Katkı sunan tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu

Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu

Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu

Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu
İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu - Haberler
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