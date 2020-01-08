Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (4)
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Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (4)

ÇÖKEN YOLDA ONARIM ÇALIŞMASIMersin'de etkili olan sağanakta, Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki göçüğün meydana geldiği Silifke- Mut yolunda, bakım- onarım çalışmalarına başlandı.

08.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:57
Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (4)

ÇÖKEN YOLDA ONARIM ÇALIŞMASI

'de etkili olan sağanakta, ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki göçüğün meydana geldiği Silifke- yolunda, bakım- onarım çalışmalarına başlandı. Çöken yolun içinden geçtiği Kargıcak Mahallesi'nin muhtarı Ali Rıza Öztürk, aşırı yağışlar nedeniyle mahallede heyelan olduğunu belirterek, "Heyelan nedeniyle Mut, Konya, Karama, Mersin ve Antalya'yı bağlayan yolumuzda kayma ve açılma oldu. Gece de yolumuz kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolumuza müdahale etti" dedi.Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri de yolun en kısada sürede eski haline getirilerek, trafiğe açılacağını belirtti. 


Kaynak: DHA
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