Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

24.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:14
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Çukurkonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle birlikte 2 arazöz ve bir su tankeri yönlendirildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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