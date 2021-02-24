Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Çukurkonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle birlikte 2 arazöz ve bir su tankeri yönlendirildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan