Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
24.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:14
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Çukurkonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle birlikte 2 arazöz ve bir su tankeri yönlendirildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan