Mersin'de budama kursunu bitirenlere sertifikaları verildi - Haberler
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Mersin'de budama kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de budama kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde budama kursunu bitiren 30 kursiyere sertifikaları verildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde budama kursunu bitiren 30 kursiyere sertifikaları verildi.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tarımsal Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenen kursu başarıyla bitirenler sertifikaya hak kazandı.

Sertifikalar, Çağbaşı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle kursiyerlere verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, törende, budama konusunda kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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