Mersin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

17.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 17.11.2019 22:34

Mersin'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre alacak verecek tartışmasında 1 kişi bıçakla yaralandı.



Olay Beydeğirmeni Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, R.E. adlı şahıs ile Y.G. isimli şahıs arasında yaşanan tartışmada bıçak kullanıldı. Olayda aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Y.G., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olaydan sonra firar eden R.E., polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA