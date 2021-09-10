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SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladıMustafa ERCAN - Soner AYDIN / MERSİN (DHA) - Mersin'in ev sahipliğinde 4'üncü kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 24 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

Mustafa ERCAN - Soner AYDIN/ MERSİN (DHA) - Mersin'in ev sahipliğinde 4'üncü kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 24 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı.

10-12 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonun eleme müsabakaları öncesi Olimpik Cimnastik Salonu'nda Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ve sporcuların katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Turnuvaya katılımın üst düzeyde olduğunu bildiren Göktekin, organizasyona 59'u erkek 23'ü kadın 82 sporcunun katıldığını ifade etti. Göktekin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden bazı sporcuların organizasyona katılamadığını belirterek, "Olimpik takımımız Tokyo'da yarıştı. Kızlarda Nazlı Savranbaşı ile 4 erkek sporcumuz yeni sezon hazırlıklarına gireceğimiz için burada yok. Takım arkadaşları burada. Dünya Challenge Kupası'nda yarışıp finallere kalacaklarını umut ediyoruz. Final sonrasında da madalyanın iddialı isimleri arasında olacaklar" dedi.

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, organizasyona olan ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, "Yarışmaya hazırız. Final ve madalyayla taçlandıracağıma inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ay yıldızlı sporculardan Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandığını anımsatarak, "Bu başarının devamını getirmek için buradayım. Takım olarak yapabildiğimiz kadar final yapmak ve sonrasında madalya kazanmak istiyoruz. Bunlar bizim Dünya Şampiyonası öncesi son deneme yarışmalarımız. Umarım güzel sonuçlarla buradan ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu İlayda Şahin ise uzun bir aradan ilk kez yarışacağını dile getirerek, çok heyecanlı olduğunu ve elinden gelenin en iyisi yapıp madalya kazanmak istediğini kaydetti.

Milli cimnastikçi Mustafa Arca da Dünya Şampiyonası öncesindeki organizasyonda başarı elde etmek istediklerini aktardı.

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
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