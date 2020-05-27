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Mersin'de 100 bin lavanta fidesi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Lavanta Fidesi Dağıtımı Projesi" ile kentteki 50 üreticiye 100 bin lavanta fidesi dağıttı.

Mersin'de 100 bin lavanta fidesi dağıtıldı
27.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:50

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Lavanta Fidesi Dağıtımı Projesi" ile kentteki 50 üreticiye 100 bin lavanta fidesi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, ilk yıl Tarsus ve Silifke'deki 25 üreticiye 30 bin lavanta fidesi dağıtımıyla başlattığı "Lavanta Fidesi Dağıtımı Projesi" kapsamında bu sene Silifke ve Gülnar'daki 50 üreticiye 100 bin lavanta fidesi dağıttı. Fide dağıtımının ilk etabı Silifke içesi Çaltıbozkır ve Kavak mahallelerinde başladı. İlk etap dağıtımına Başkan Vahap Seçer de katıldı. Çaltıbozkır Mahallesinde 19 üreticiye 43 bin 100 adet, Kavak Mahallesi'nde ise 7 üreticiye 17 bin 500 adet lavanta fidesi dağıtıldı. Dağıtımda konuşan Başkan Seçer, "Toplam 100 bin lavanta fidesi dağıtacağız. Bunun yüzde 80'i Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bedelin yüzde 20'lik kısmını da üreticiden alıyoruz. Bunu bilinçli yapıyoruz. Tamamını da verebiliriz. Ama cebinizden para verdiğiniz zaman onun değeri daha farklı" ifadelerini kullanmıştı.

Silifke'de 26 üreticiye ulaştırılan 60 bin 600 fidenin ardından dağıtımın ikinci etabı Gülnar'da gerçekleşti. Gülnar Köseçobanlı Mahallesinde yapılan dağıtımla 20 üreticiye 30 bin, Bereket Mahallesinden 4 üreticiye ise 9 bin 400 adet fide dağıtıldı. Dağıtıma Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ve Gülnar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Nazım Eken katıldı. Ziraat teknikeri Hakan Aykut, üreticilere lavanta üreticiliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gülnar'da 24 üreticiye dağıtılan 39 bin 400 lavanta fidesiyle birlikte 100 bin fidenin tamamı 50 üreticiye ulaştı. Ayrıca iki ilçede toplam 50 boş ve parçalı arazi üretime kazandırıldı.

Gülnar ilçesi Bereket Mahallesi üreticilerinden Ahmet Bahar, kendisine ait üretim alanlarında elma, ceviz ve badem ürettiğini söyledi. 20 dönümlük araziyi lavanta üretimi için hazırladığını vurgulayan Bahar, "Bir üretici olarak 20 dekar bir araziyi hazırlattım, lavanta dikeceğim. Fidelerin kaliteli ve iyi cins olması, kontrol edilmesi gerekir. Herkesten fide alınmaz. Büyükşehir'in bünyesinde bir sürü teknik insan, ziraat mühendisi var. Başkanımızın kendisi de ziraat mühendisi. Bu konuda daha dikkatli ve duyarlı oldukları için Büyükşehir'e güveniyoruz. Bu bölgede iki tür lavanta yetiştiriciliği yapacağız. Birincisi turizm noktasında, insanlara nostalji yaşatacağız. İkincisi yağını çıkartarak, parfüm ürünlerine katkı sunacağız" diye konuştu.

Köseçobanlı Mahallesi üreticilerinden İbrahim Çoban ise erik ve zeytin üretiminin yanı sıra lavanta üretimine de başlayacağını ifade ederek, "Biz ilk defa üreteceğiz. Nasıl olacağına bakacağız. Yetkililer bize bilgi verdi. Ona göre tarlalara ekeceğiz. Başta Başkanım Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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