Mersin Büyükşehir Belediyesinin mobil mutfak tırı ilçelerde

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'mobil mutfak tırı' ile Silifke'deki dar gelirli vatandaşlara 3 çeşit yemeği 3 TL'ye ulaştırıyor. Silifke'de bir hafta boyunca sürecek olan hizmetin ardından 'mobil mutfak tırı', Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde de dar gelirli yurttaşlara birer haftalık sürelerle hizmet sunacak.

Mobil mutfak tırının ilk hizmet durağı Silifke oldu. Akşam 16.00-17.00 saatleri arasında verilen hizmet, bir hafta boyunca aynı saatlerde sürdürülecek. 3 çeşit yemeği 3 TL'ye vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların yüzünü paylaşımlarla güldürüyor. Silifke Anıt Meydanı'nda 27 Aralık'a kadar devam edecek olan hizmet, 28 Aralık'ta Mut ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi önünde devam edecek. Ardından sırasıyla, 4 Ocak'ta Gülnar ilçesi Otogar içi, 11 Ocak'ta Aydıncık ilçesi alan mevkii, 18 Ocak'ta Bozyazı ilçesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi önü ve son olarak 25 Ocak'ta Anamur ilçesi Merkez Meydanı'nda dar gelirli yurttaşlara hizmet sunulacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 30 noktada hizmet verdiğimiz mahalle mutfaklarımızın yanında bir de mobil mutfak tırımızla birlikte uzak ilçelerimize gidiyoruz. Bunun için bir planlama yaptık. Şu an bulunduğumuz Silifke ilçemizden başlamak üzere birer hafta süreyle 3 TL'ye 3 çeşit yemeğimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Özellikle ekonomik açıdan zor günler yaşanan bu günlerde vatandaşlarımıza katkı sunmak bizi mutlu ediyor. Silifke ilçemizde de ilk gün olmasına rağmen yoğun ilgi gördü. Bu hizmetlerimizin yayılması ve daha da büyümesi adına Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçemizde Ocak ayının sonuna kadar birer hafta süreyle bulunacağız" dedi.

Durdu Sel, çocuklarına yemek almaya geldiğini belirterek, "Burada bir ekmek fiyatına 3 çeşit yemek alıyoruz. Çocuklarımıza yemek götüreceğiz. Bu yemeği evde bir kişilik 20 liradan aşağı yapamazsın. Şu anda 3 liraya yemek alıyoruz. Allah razı olsun Vahap Seçer Bey'den" dedi.

Hizmetten duyduğu memnuniyetini dile getiren öğrenci Sabiha Dinç ise "Okulda bir döner bir ayrana 20 TL veriyoruz. 3 TL'ye 3 çeşit yemek aldım. Öğlenleri de gelsin. Harçlığımız gidiyor çok fazla" diye konuştu. - MERSİN