Mersin Büyükşehir'den Saha Personeline İlk Yardım Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 6331 sayılı 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' kapsamında Büyükşehir personeline yönelik düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir bünyesinde görev yapan saha personeline ve acil durum ekip üyelerine "İlk Yardım Eğitimi" verildi.

Eğitim 2 oturumda gerçekleşti

Eğitimler ve tatbikatlar, Büyükşehir'in hem hizmet binalarında görev alan personeline hem de saha personeline veriliyor. Büyükşehir'in çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli kategorilere göre sınıflandırılan çalışma alanlarında her yıl düzenli olarak verilen eğitimlerle personelin iş güvenliğinin korunması ve olası kaza risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Afet ve acil durumlarla ilgili riskler tespit edilerek, bu gibi durumlarda personelin yapması gerekenler hem uygulamalı hem de teorik olarak anlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda iki oturumda gerçekleştirilen eğitimde; personele temel ilk yardım uygulamaları, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması ve donma durumlarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, boğulma ve hasta taşıma teknikleri konularında ilk yardım eğitimleri verildi. Maket üzerinde uygulamalı anlatımların da yapıldığı eğitimde olası boğulma risklerine karşı kurtarma manevraları da gösterildi.

Yayın Tarihi: 17. 11. 2021 09: 09: 29

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