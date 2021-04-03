Merrell Alanya Ultra Trail'de ipi göğüsleyen sporcular belli oldu

"Sea, Sun, Run" (Deniz, Güneş, Koşu) konseptiyle Alanya'da gerçekleştirilen, spor ile turizmi buluşturan Merrell Alanya Ultra Trail organizasyonunun en uzun mesafeli yarışını Dmitrii Mityaev kazandı.

"Sea, Sun, Run" (Deniz, Güneş, Koşu) konseptiyle Alanya'da gerçekleştirilen, spor ile turizmi buluşturan Merrell Alanya Ultra Trail organizasyonunun en uzun mesafeli yarışını Dmitrii Mityaev kazandı.

24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışta genel klasman birincisi Dmitrii Mityaev olurken, kadınlar birincisi de Ekaterina Mityaeva oldu. 76 kilometre mesafeli yarışın kadınlar ve erkekler ilk 3'ü ise şu şekilde belirlendi:

Merrell Alanya Ultra Trail Kadınlar İlk 3:

1. Ekaterina Mityaeva - 10.15.59

2. Elena Polyakova - 12.52.30

3. Olga Artemeva - 13.45.57

Merrell Alanya Ultra Trail Erkekler İlk 3:

1. Dmitrii Mityaev - 08.00.45

2. Mehmet Soytürk - 08.36.46

3. Navil Shaymuhametov - 09.58.21

Merrell Alanya Ultra Trail kapsamında gerçekleştirilen diğer üç yarışın ilk 3'leri ise şu şekilde belli olmuştu:

Taurus Mountain Marathon Kadınlar İlk 3:

1. Anna Korobko - 05.19.30

2. Sanna El Kott Helander - 05.36.21

3. Lina El Kott Helander - 05.36.22

Taurus Mountain Marathon Erkekler İlk 3:

1. Hector Haines - 04.39.27

2. Andres Olivera Scollo - 04.58.44

3.Ali Ghareh Gheibi - 05.14.51

Keykubat Mountain Run Kadınlar İlk 3:

1. Denisa Dragomir - 02.46.28

2. Oihana Azkorbebeitia - 02.46.29

3. Yuliia Tarasova - 02.57.19

Keykubat Mountain Run Erkekler İlk 3:

1. Viktor Simashko - 03.10.53

2. Soner Büyükatalay - 03.11.44

3. Mümin Güneş - 03.12.17

Alaiye Short Trail Kadınlar İlk 3:

1. Natalia Gyurten - 01.57.46

2. Nuray Bulut Göktepe - 02.17.53

3. Nataliya Blagonravova - 02.24.18

Alaiye Short Trail Erkekler İlk 3:

1. Moritz Auf Der Heide - 01.30.38

2. Mustafa Göksel - 01.33.26

3. İbrahim Güneş - 01.54.55 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı