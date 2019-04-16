Mermerde Yeni Bir Dönem Başlıyor! Özel Tasarımlar Görücüye Çıktı

İzmir'de 33 yıldır faaliyetlerini kesintisiz sürüdüren Çınar Mermercilik'in firma sahiplerinden Demet Çınar Yavuz, yeni bir marka ortaya çıkardıklarını bu marka ile özel tasarımlar yaptıklarını ve bunları insanların beğenisine sundukları ifa etti.

33 YILLIK ÇINAR

Çınar Mermercilik firma sahibi Seydi Çınar, "1986 yılında şahıs olarak kurulan şirketimiz 1991 yılında kurumsal yapısına kavuştu." dedi.

YENİ TASARIMLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Çınar Mermercilik firma sahibi Demet Çınar Yavuz, "Mermer, granit, çim stone gibi ürün çeşitlerimiz var. Biz döşeme, kaplama, banyo ve mutfak grupları olarak çalışıyoruz. Exclusive markamız altında yeni mermer tasarım ürünlerimizde insanlarımızın beğenisine sunduk. Kaliteden asla taviz vermeden çalışmaya devam ediyoruz."

"KALİTEDEN ASLA TAVİZ YOK"

Seydi Çınar ve Demet Çınar Yavuz, gelecekte daha iyi yerlere ulaşmak istediklerini bunun için çok çalıştıklarını ve kalitelerinden ve iyi işçilikten asla taviz vermeden yola devam edeceklerini söyledi.