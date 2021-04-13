Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste 11'inci galibiyetini en önemli rakiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 85-81 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluk yarışında zirvede Samsunspor'la yalnız kaldı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste 11'inci galibiyetini en önemli rakiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 85-81 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluk yarışında zirvede Samsunspor'la yalnız kaldı. Bitime 4 maç kala 28 haftada 16'şar galibiyetle liderliği paylaştığı rakibi Samsun'la haftaya evinde oynayacağı maç öncesi hata yapmayan Denizli ekibi, mücadelenin ardından büyük sevinç yaşadı. Samsunspor'u 19 Nisan Pazartesi günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda final gibi bir maçta ağırlayacak Merkezefendi, yine kazanması durumunda tek başına liderliğe kurulup bitime 3 hafta kala şampiyonluk ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma yolunda dev bir adım atacak.

Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol
Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol
Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol
Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol
Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol
Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol
Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Burak Deniz Demet Akalın
Spor Necip Uysal Caner Erkin Josef De Souza Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:41:25. #1.14#
title