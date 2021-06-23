Merkezefendi'nin ilk yabancı transferi Hollowell
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Merkezefendi'nin ilk yabancı transferi Hollowell

Merkezefendi'nin ilk yabancı transferi Hollowell
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ABD'li Jeremy Hollowell ile anlaşarak ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ABD'li Jeremy Hollowell ile anlaşarak ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. 27 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet 2017'de Georgia State Üniversitesi'nden mezun oldu. Meksika ve İsrail liglerinde oynadıktan sonra Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımının formasını giyen Hollowell, geçen sezonu 11.8 sayı, 5.2 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Asbaşkan Gökhan Gökşin, bir çok oyuncu ile görüştüklerini belirterek, "Mevcut kadromuzdan Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar ve Serkan Menteşe ile yeniden alaştık. Yerli transferinde ise Yiğitcan Turna ve Thomas Akyazılı ailemize katıldılar. İlk yabancı oyuncumuzuda transfer ettik. Denizli'ye hayırlı olsun. Taraftarlarımız bizi izlemeye devam etsinler" diye konuştu.

TAKIMIN ACELESİ YOK

Asbaşkan Veli Tefenlili ise yabancı transferi konusunda aceleci olmadıklarını ve bu konuda ince eleyip sık dokuyacaklarını ifade etti. Tefenlili, "Öncelikle takımın iskeletini koruduk. Yeni sezonda yine iddialı bir kadro kurarak Denizlililere yakışan bir takım oluşturacağız. Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun" dedi. Genel Menajeri Evren Yenice de," Öncelikle her zaman bize sonsuz destek veren Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz ve başkanımız Veli Deveciler'le uyum içindeyiz. Kendilerine teşekkür ederim. Transferde bir hayli yol aldık. Önümüzdeki süreçte yine yeni isimler takımımıza katılacak" dedi.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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