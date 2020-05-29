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Merkezefendi iç transferde hızlı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden bitirilen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, iç transferi hızlı adımlarla şekillendirdi.

Merkezefendi iç transferde hızlı
29.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:13

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden bitirilen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, iç transferi hızlı adımlarla şekillendirdi. Daha önce antrenör Şahin Ateşdağlı'yla sözleşme yenileyen Denizli ekibi, iç transferde Ümit Sonkol, Bora Hun Paçun, Gökhan Yazıcıoğlu, Barış Çağan Özkan ve Deniz Can Çevik ile yeniden anlaştı. Merkezefendi'de yerli oyunculardan Altan Erol'un sözleşmesi de devam ediyor.


Kaynak: DHA

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