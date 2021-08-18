Merkezefendi Basket'te kombine satışları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkezefendi Basket'te kombine satışları başladı

Merkezefendi Basket'te kombine satışları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Süper Lig'inde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in bu dönemki maçları için iç saha kombine satışları başladı.

Basketbol Süper Lig'inde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in bu dönemki maçları için iç saha kombine satışları başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Yukatel Merkezefendi Belediyesi bu dönemki maçları için iç saha kombine satışları başladı. Bu sezon, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı karar gereği salonun yüzde 50'sine taraftar alınacak. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, "Süper Ligin başlamasına günler kala, her gün yeni şeyler yapıyoruz. Salonumuzda Avrupa'ya yakışır yenilikler yaptık, gençlerimize ulaştık, iyi bir BGL takımı kuruyoruz. İyi bir kadro yaptık, yöneticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Cuma günü saat 11: 00 de lig fikstürü çekilecek. Umarım gönlümüze göre bir kura çekeriz. Kombine satışlarımız başladı. Nerdeyse kombine biletlerin dörtte biri ilk günden tükendi. Kombine satışı ve gelirleri, taraftarın takımına destek ve güç vermesi için asli unsurlardan bir tanesi. İki senede Süper Lig'e yükselen bu müthiş organizasyonu taraftarımız satın aldığı kombinelerle tebrik ediyor ve bizi onurlandırıyor. Bu takımın bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ligin kalıcı ve istikrarlı takımlarından biri olabilmemiz için mali istikrara ve güce sahip olmak şart" dedi.

"Eleştirilere saygılıyız"

Kombine bilet fiyatlarıyla alakalı yapılan eleştirilere de yanıt veren Veli Deveciler, "Kombine fiyatları konusunda yapılan eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Kombine biletler, dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de esas olarak kulübe destek olmak için taraftarımıza sunulmuştur. Bunun yanında her maç öncesi uygun fiyatlarda bilet satışı yapılacaktır. Kimse, bu müthiş takımı izlemekten alıkoyulmayacaktır. Ricamız kulübümüze hep birlikte sahip çıkalım ve hep ileriye gidelim. Bu değere sahip olmak ne kadar önemliyse, sahip çıkmakta o kadar önemli. Şimdi tam zamanı, elimizden geleni yapalım ve gururla takımımızı destekleyelim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Merkezefendi Basket'te kombine satışları başladı
Merkezefendi Basket'te kombine satışları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Zeydan Karalar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merkezefendi Basket'te kombine satışları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:24:07. #1.16#

title