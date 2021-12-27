Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası, 27 Aralık Pazartesi günü geçerli olacak "Kur Korumalı TL Mevduat" için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı.

KUR ALIŞ VE SATIŞ SEVİYELERİ

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından euro alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL ve dolar ise alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL olarak açıklandı.

MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

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