Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman sorusu, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak ve faiz kararı hangi gün açıklanacak soruları araştırılıyor.
Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna verilen resmi yanıtta, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 17 Nisan Perşembe günü olacağı belirtiliyor. Her ay ekonomi politikalarının yönünü belirleyen bu toplantıların ardından alınacak faiz kararları piyasalar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve karar ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
TCMB NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
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