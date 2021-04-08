Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı
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Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 194 milyon dolar azalarak 87 milyar 446 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 2 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 809 milyon dolar azalışla 48 milyar 85 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Mart'ta 50 milyar 894 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 385 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 385 milyon dolar azalarak 39 milyar 746 milyon dolardan 39 milyar 361 milyon dolara düştü.

TOPLAM REZERVLER 87,4 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 194 milyon dolar gerileyerek 90 milyar 640 milyon dolardan 87 milyar 446 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:32:47. #1.14#
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