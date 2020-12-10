Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolar oldu
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Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolar oldu

10.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:47
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 452 milyon dolar artarak 86 milyar 650 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 452 milyon dolar artarak 86 milyar 650 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 495 milyon dolar artışla 46 milyar 394 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Kasım'da 43 milyar 899 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 43 milyon dolar azalışla 40 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 256 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 452 milyon dolar artarak 84 milyar 198 milyon dolardan 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
06.11.2020 43.32741.914 85.241
13.11.2020 41.977 40.374 82.351
20.11.202041.37643.71185.087
27.11.202040.29943.89984.198
04.12.202040.25646.39486.650

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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