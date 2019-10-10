Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu.

10.10.2019 14:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, Merkez'in toplam rezervleri 4,1 milyar dolar artışla 105,8 milyar dolara yükseldi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 79,8 MİLYAR DOLAR OLDU

4 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 186 milyon dolar artışla 79 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül'de 75 milyar 655 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 61 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 61 milyon dolar azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 105,8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 125 milyon dolar artışla 101 milyar 706 milyon dolardan 105 milyar 831 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.708 76.826101.534
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
06.09.201925.567 76.285 101.852
13.09.201924.95275.923 100.875
20.09.2019 25.855 77.184 103.039
27.09.201926.05175.655101.706
04.10.201925.99079.841105.831
Kaynak: AA
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