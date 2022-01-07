Merkez Bankası son müdahalede 2,12 milyar dolar sattı! Toplam rakam 7,2 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle aralık ayı içinde piyasaya 5 kez müdahalede bulundu. İlk müdahalenin yapıldığı 1 Aralık tarihinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalenin yapıldığı 3 Aralık tarihinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalenin yapıldığı 10 Aralık tarihinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalenin yapıldığı 13 Aralık tarihinde 3,12 milyar dolar satan Merkez Bankası, bugün ise son müdahalede 2,12 milyar dolar sattığını duyurdu.

TOPLAMDA 7,2 MİLYAR DOLAR SATILDI

Böylece 1, 3, 10, 13 ve 17 Aralık tarihlerinde yapılan beş müdahalenin satış rakamları da açıklanmış oldu. TCMB, aralık ayında toplam 7 milyar 278 milyon dolar doğrudan satış gerçekleştirdi.

17 GÜNDE 5 KEZ MÜDAHALE ETTİ

TCMB yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu. Merkez Bankası ilk müdahalesini 1 Aralık'ta, son müdahalesini ise 17 Aralık'ta yapmıştı. Merkez Bankası, böylece 17 günde piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuş oldu.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

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