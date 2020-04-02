Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Mart ile biten haftada 1 milyar 958 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Mart ile biten haftada 1 milyar 958 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Mart ile biten haftada 1 milyar 958 milyon dolar artarak 95 milyar 406 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 62 milyon dolarlık azalışla 65 milyar 143 milyon dolardan 64 milyar 81 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 27 Mart haftasında 3 milyar 20 milyon dolarlık artışla 28 milyar 305 milyon dolardan 31 milyar 325 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA