Merkez Bankası'nın dolara müdahale maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu ortaya çıktı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Bankası'nın dolara müdahale maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası, 2014 yılından bu yana yaptığı ilk doğrudan döviz müdahalesini önceki gün gerçekleştirdi. Merkez Bankası tarafından piyasada yapılan işlem tutarının 1 milyar dolar olduğu öne sürüldü. Öte yandan Merkez Bankası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahalenin maliyeti yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası, 2014 yılından bu yana yaptığı ilk doğrudan döviz müdahalesini önceki gün gerçekleştirdi. Kurum, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.

700 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.

OPSİYON PİYASASINDA 340 MİLYON DOLARLIK İŞLEM

Merkez Bankası ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye...

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından dolar güne yükselişle başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından dolar güne yükselişle başladı

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title