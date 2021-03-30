Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı
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Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclisi'nde değişikliğe gidildi. Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel Banka Meclisi üyeliğine seçilirken Hazine'nin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı. Son dönemde görevden almalarla gündeme gelen Merkez Bankası'nda Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu, Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine ise Mustafa Duman atanmıştı.

TCMB'de son günlerde yaşanan başkan ve başkan yardımcılığındaki değişikliklerin ardından banka meclisinde de değişiklikler oldu.

Merkez Bankası Meclisi'nde görev süreleri dolan Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel, Hazine'nin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi. Genç, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren, Yücel, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.

Hazine'nin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı. Duman aynı zamanda Para Politikası Kurulu üyesi idi. Genel Kurul'da yine Hazine'nin önerisiyle yerine Ertan Aydın seçildi.

MERKEZ BANKASI'NDE PEŞ PEŞE DEĞİŞİMLER OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Bu atamanın yankıları sürerken Merkez Bankası başkan yardımcısı da değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı. Duman, Morgan Stanley Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğü görevini üstleniyordu.

Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 19:00:22. #1.14#
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