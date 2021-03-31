Merkez Bankası hissedarlarına bugünden itibaren kar payı ödemelerine başlıyor
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Merkez Bankası hissedarlarına bugünden itibaren kar payı ödemelerine başlıyor

Anadolu Ajansı / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hissedarlara 2020 yılı kar payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi'nin 2020 yılı kar payı dağıtımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Banka Genel Kurulunca hissedarlara 2020 yılı kar payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılması kararlaştırıldığı belirtilen ilanda, kar payının, bugünden itibaren TCMB şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından ödeneceği ve söz konusu kar paylarına ait 90 numaralı kupon bedellerinin 31 Mart 2026'da mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacağı bildirildi.

TCMB, 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulunu dün gerçekleştirmişti.

Merkez Bankası hissedarlarına bugünden itibaren kar payı ödemelerine başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Şahin

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