Merkez Bankası'ndan TL'nin güçlenmesi için yeni hamle: Forex swaplarında TL faizini yükseltti
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Merkez Bankası'ndan TL'nin güçlenmesi için yeni hamle: Forex swaplarında TL faizini yükseltti

25.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:35
Merkez Bankası'ndan TL'nin güçlenmesi için yeni hamle: Forex swaplarında TL faizini yükseltti

Dün politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükselten Merkez Bankası'ndan bir faiz hamlesi daha geldi. Merkez, FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını da yüzde 17'ye yükseltti. Merkez Bankası böylece TL'nin güçlenmesi için iki farklı faiz artırımına gitmiş oldu.

Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde bir hafta vadeli TL cinsi faiz oranı yüzde 15 seviyesinden yüzde 17 seviyesine yükseltildi.

DÜN DE POLİTİKA FAİZİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmişti. TCMB en son 20 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15,00'e çıkarmıştı.

FX SWAP NEDİR?

Forex swapı veya FX swapı, aynı para biriminin iki farklı değer tarihine sahip bir diğeri için eşzamanlı olarak satın alınması ve satılmasıdır. Forex piyasalarında swap, gecelik taşıma maliyeti/gecelik faiz olarak geçmektedir. Forex swap oranları hesaplanırken, iki ülke para birimi arasındaki faiz farkları dikkate alınır. Forex piyasalarında işlem gören bütün döviz çiftlerinde swap maliyeti bulunmaktadır.

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